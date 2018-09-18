“سبيس إكس” تكشف عن اسم أول “سائح” إلى القمر

أعلنت شركة “سبيس إكس”، أن رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا، سيكون أول من تنقله الشركة في رحلة خاصة إلى القمر.

وكشفت “سبيس إكس” المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن اسم مايزاوا مساء الاثنين، في مقر الشركة في هوثورن إحدى ضواحي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ومايزاوا هو مؤسس موقع “زوزو” للتسوق عبر الإنترنت ورئيسه التنفيذي، وكان في الماضي عازف طبول في فرقة لموسيقى البانك.

وسيقوم الملياردير الياباني بجولة حول القمر على متن المركبة الفضائية “بيج فالكون روكيت” لتنتقل بذلك رحلات الفضاء التجارية إلى آفاق جديدة.

وسيصبح مايزاوا أول مسافر إلى القمر منذ انتهاء مهمات “أبوللو” الأمريكية عام 1972.

وعلى الرغم من أن المركبة لم تصنع بعد، فإن ماسك قال إنه يريدها أن تكون جاهزة للقيام برحلة غير مأهولة إلى المريخ بحلول 2022، على أن تذهب في رحلة مع طاقم عام 2024.

وتخطط شركة “سبيس إكس” إلى رحلة دوران حول القمر، ولم يتضح المبلغ الذي دفعه مايزاوا نظير القيام بالرحلة.