بتهمة الإساءة للسيدة رقية بنت الحسين.. إيران تغلق صحيفة إصلاحية بارزة

أمر المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري، بإغلاق صحيفة “صداي إصلاحات” (صوت الإصلاحات) الإيرانية؛ بسبب تقرير يسيء إلى السيدة رقية ابنة الإمام الحسين بن علي حفيدة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وقال جعفر إن “صحيفة صوت الإصلاحيين، تم إغلاقها بسبب التطاول على عائلة حفيد النبي محمد، بالإضافة إلى إهانة المعتقدات الشيعية”.

ونشرت الصحيفة الخميس الماضي، في صفحتها الأولى صورة لفم شاب يعلو شفته السفلى مسحوق أحمر شفاه، وشفته الأخرى تُركت طبيعية، وكتبت أسفل الصورة عبارة: “بعد 22 عامًا رقية تحولت إلى مهدي”.

وتناولت الصحيفة الصعوبات التي عانتها فتاة تُدعى رقية (22 عامًا) خلال مراحل تغيير جنسها من أنثى إلى ذكر، وإطلاق اسم مهدي على نفسها.

وأثار الخبر والصورة، غضب أوساط عديدة في إيران، حيث اُعتبر أن الصحيفة تناولت هذه القضية خلال شهر محرم خصيصًا، للإساءة إلى السيدة رقية.

ويحظى شهر محرم بأهمية خاصة لمعتنقي المذهب الشيعي، حيث يحيون خلاله ذكرى مقتل الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء، في أجواء يخيم عليها الحزن.