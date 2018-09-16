لأول مرة.. السعودية تسمح للمعتمرين بزيارة جميع مدن المملكة

قرّرت السلطات السعودية، السماح للمعتمرين والزوار القادمين من خارج المملكة بزيارة أي مدينة في البلاد خلال فترة تأشيرة العمرة البالغة 30 يومًا مخصص منها 15 يومًا لزيارة الحرمين الشريفين.

ونقلت صحيفة “اليوم” المحلية، عن عبدالعزيز وزان وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، قوله إن “برامج العمرة تشهد هذا العام نقلة نوعية، إذ يمكن للقادم للعمرة أو الزيارة أن يحصل على وقت أطول، في حال تقدمت شركات العمرة بطلب وقت إضافي ضمن البرنامج المعد سلفًا للعمرة الذي يتم رفعه لوزارة الحج التي ترفعه للجهات المعنية لاعتماد الفترة التي يطلبها المعتمر قبل قدومه للمملكة”.

وأضاف المسؤول السعودي، أن “المعتمرين لن تقتصر تأشيراتهم على الحرمين الشريفين بل سيسمح لكل معتمر بزيارة أي مدينة وأي مواقع تراثية أو سياحية خارج مدن العمرة في حال حصول المعتمر على برنامج سياحي قبل القدوم للمملكة”.

وتوقع وزان، أن “يتجاوز عدد المعتمرين هذا العام 8 ملايين و500 ألف معتمر حتى نهاية شهر شوال القادم”، موضحًا أن “عدد المعتمرين العام الماضي تجاوز 7 ملايين معتمر”.

يشار إلى أن السعودية استقبلت خلال الأسبوع الماضي، أكثر من ألف معتمر من أنحاء العالم، وقد صدرت خلال الأربعة أيام الماضية أكثر من 25 ألف تأشيرة عمرة، وفق وزان.