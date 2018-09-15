أفعى تثير ذعر الركاب في مطار بالفلبين (فيديو)

كشف فيديو نشرته صحيفة “مترو” البريطانية، أفعى وهي تزحف على أرضية أحد المطارات في الفلبين، في واقعة مخيفة أثارت ذعر الركاب.

يمكن رؤية الأفعى السوداء وهي تزحف على الأرض وسط هلع الركاب، حيث يمكن سماع بعضهم يصرخون.

ونقلًا عن الصحيفة، حدثت الواقعة في مطار “دانيل زد روموالديز” في مدينة “تاكلوبان” الفلبينية، وليس لدى رجال أمن المطار أي فكرة عن كيفية تسلل الأفعى إلى المطار وتخطيها الأمن.

الجدير بالذكر أن الأفعى تنتمي إلى فصيلة أفعى الفأر، وهي غير سامة تتغذى على القوارض والطيور، وذُكر أن الركاب قضوا 5 دقائق في هلع قبل نجاح أحد أفراد الأمن في اصطياد الأفعى وإدخالها في كيس بلاستيكي.

لحسن الحظ لم تمس الأفعى أحدا، ولم يصب أي شخص بأذى، ولا تزال طريقة اختراقها أمن المطار غامضة حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق سراح الأفعى مرة أخرى في الأدغال القريبة من المطار.