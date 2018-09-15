طقوس “يوم النحر”.. خادمة أثيوبية تحطم مطبخ منزل كويتي (فيديو)

أقدمت خادمة أثيوبية على تحطيم أواني مطبخ منزل مواطن كويتي، في إحياء منها لما يطلق عليه طقوس “يوم النحر” في بلادها.

وحسب فيديو متداول نشره المواطن الكويتي على “تويتر”، ظهرت الأواني وهي محطمة على أرضية المطبخ، في الوقت الذي سمع فيه المواطن وهو يقول “حطمت كل شيء، إنه يوم النحر”.

يشار إلى أن “يوم النحر” (رأس السنة الأثيوبية) في أثيوبيا من المناسبات الاجتماعية، ويوافق يومي الـ12 والـ13 من أيلول/سبتمبر، وحسب الأثيوبيين يتم في هذا اليوم نحر المواشي، وليس نحر الأطفال كما يشاع”.

ومن الرائج في دول الخليج تداول التحذيرات في هذا اليوم بشأن ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الخادمات الأثيوبيات.