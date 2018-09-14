بالفيديو.. انفجار هاتف امرأة أثناء انتظارها في صالون تجميل

نجت امرأة صينية بأعجوبة من انفجار هاتفها الجوال الذي كان بجوارها أثناء جلوسها على الأريكة في أحد صالونات التجميل.

وكانت المرأة تحمل طفلها الرضيع حين تحول هاتفها من نوع سامسونغ إلى كرة نار ملتهبة بشكل مفاحئ، لتستطيع الأم الهرب بسرعة برفقة الطفل دون أن تصاب بأي أذى.

وقالت السيدة تعليقا على الحادث إنها كانت تعبث بهاتفها الجوال قبل أن تضعه قليلا لترضع طفلها، لكن سرعان ما انفحر الهاتف دون وضوح الأسباب فيما إذا كان ناجما عن سوء استخدام أم سوء تصنيع، وفي كلا الحالتين ذكر موقع وتلفزيون” سي جي تي ان” أن سامسونج ملزمة بتوضيح ماحصل.