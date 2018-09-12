صياد كنوز النازيين يعرض خاتم هتلر للعلن (صور)

قضى صياد الكنوز جيرهارد زونر 60 عامًا تقريبًا من عمره في محاولة اكتشاف المجموعة الفنية المسروقة للزعيم النازي أدولف هتلر، والتي يعتقد أنها منتشرة في أنحاء أوروبا.

وفي عام 1959 أثناء الغوص في بحيرة توبليتز مع الأصدقاء، وجد 72 مليون جنيه إسترليني لعملة بريطانية، تعود إلى الحقبة النازية، ولم يتوقف عند هذا الحد.

وتضم مجموعته الخاصة الآن شارات وتذكارات النازية، إلى جانب الأسلحة والمتفجرات المستخدمة في الحرب العالمية الثانية.

وقد افتتح الآن متحفًا خاصًا لإيواء جميع اكتشافاته على مر السنين، وتعتبر المجموعة التي يمتلكها أمرًا مذهلًا للغاية.

ووجد جيرهارد خاتمًا فضّيًا مع جمجمة على الجبهة وعليه تاريخ 20 أبريل 1889 محفورًا بالداخل، ويعود هذا التاريخ إلى عيد ميلاد هتلر وتمت إضافته إلى جميع المجوهرات النازية.

وألقى العديد من جنرالات القوات الوطنية النازية ممتلكاتهم في بحيرة توبليتز لإخفاء ماضيهم بعد الحرب، ولكن تم العثور على المئات من قبل الباحثين.

ويعتبر أدولف هتلر، سياسي ألماني نازي، ولد في النمسا، وكان زعيم ومؤسس حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني والمعروف باسم الحزب النازي. حكم ألمانيا في الفترة ما بين عامي 1933 و1945 حيث شغل منصب مستشار الدولة واختارته مجلة تايم واحدًا من بين مائة شخصية تركت أكبر أثر في تاريخ البشرية في القرن العشرين.