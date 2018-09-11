متحف الغموض في دبي.. أكثر من 80 خدعة تتحدى قوانين الفيزياء (فيديو)

عالَم من الألغاز يأخذ العقل بعيدًا في عالم الوهم والغموض والخداع البصري، فما كنا نراه من صور عجيبة عبر الإنترنت وننتهي لنتيجة أنها معالجة بالفوتوشوب بعد عجزنا عن تفسيرها، صار بإمكاننا اليوم أن نعيش وسط هذه الألغاز بل ونكون جزءًا منها داخل متحف الغموض والوهم في دبي، والذي تم افتتاحه حديثًا.

هذا المتحف يضم أكثر من 80 خدعة ولغزًا، تتحدى قوانين الفيزياء، أو بالأصح ما عرفناه نحن عن الفيزياء، فكل شيء هنا له تفسير علمي يُشبع رغبة العقل بالمعرفة وتفسير الأشياء، بعد جرعة كبيرة من المتعة والخيال التفاعلي الذي يجعل من الشخص عملاقًا، أو أن يتحول رأسه إلى وجبة طعام، كما يتيح الفرصة للشخص حتى يلعب الورق مع نفسه، ولن يستطيع المرء مهما حاول أن يثبت في مكانه داخل نفق الدوامة على الرغم من ثبات المسار.

تجربة قابلة للتوسع بضم مزيد من الخدع والألغاز العلمية، تضيف لرصيد دبي أيقونة ترفيهية تقدم الوهم على طبق من الواقع.