مزارع يحول طائرة هليكوبتر إلى شقة فاخرة للإيجار (صور)

أنفق مزارع في بريطانيا 23 ألف جنيه إسترليني لتحويل طائرة هليكوبتر عسكرية قديمة إلى شقة فخمة لقضاء العطلات.

وقضى المزارع، ويليام روغتون، 6 أسابيع لتحويل الطائرة، التي خرجت من الخدمة، إلى مكان معيشة فريد من نوعه، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واشترى روغتون الطائرة الهليكوبتر “ويستلاند لينكس” بمبلغ 19 ألف جنيه إسترليني قبل 5 أشهر بعد الاطلاع على إعلان عنها بموقع “غوغل.”

وقام بعد ذلك بتخصيص مبلغ إضافي قدره 4 آلاف جنيه إسترليني لتحويل الطائرة إلى مكان للإيجار عبر موقع “إير بي إن بي” للراغبين في قضاء العطلات المتميزة.

وتم تجهيز الجزء الداخلي من الطائرة بمرتبة فوتون لاستخدامها كسرير وأريكة بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة 32 بوصة ومدفأة وطاولة قهوة وثلاجة صغيرة.

وسوف يتمكن المستأجر من دخول قمرة القيادة للاستمتاع برؤية وسماع صوت الطائرة حين كانت في الخدمة.

وتبلغ تكلفة قضاء ليلة واحدة في المروحية 35 جنيهًا إسترلينيًا، ولكن زوار هذا الموقع، الكائن في بلدة فريسني بمدينة لينكولنشاير، سيضطرون لإنفاق نقود إضافية حيث لم يتم تركيب المراحيض في جسم المروحية.

وهذا يعني أنه لا يمكن حجز الطائرة إلا من قبل العملاء الذين يقيمون بالفعل في أحد غرف فندق روغتون التي تبدأ الإقامة بها من 55 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة.

وقال روغتون من مدينة سكيجنيس: “كانت عملية تحويل المروحية صعبة للغاية لأنها مصنوعة من الألمونيوم وذات جدران دائرية وكابلات قديمة وكان بها أنابيب في كل مكان”.

وأضاف: “لقد كانت بالتأكيد تحديًا جديدًا لتعلم كيفية عمل شيء بكامله، ولكني أشعر بسعادة غامرة بأن تمكنت من تحويل طائرة مروحية إلى ما هي عليه اليوم”.