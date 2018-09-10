قرية تمنح سكانها رواتب مجزية “دون عمل”

صوّت سكان قرية “رايناو” السويسرية الواقعة على الحدود مع ألمانيا، على مشروع لخوض “تجربة نظام الدخل الأساسي بدون عمل”.

ويأتي المشروع، الذي أيده أكثر من 50% من سكان القرية، ضمن ” تجربة الدخل الأساسي العالمي، كنتيجة حتمية للأتمتة عالية التقنية”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفق الصحيفة، فإنه من المقرر حصول سكان القرية، البالغ عددهم نحو 1500 نسمة، على راتب ثابت بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بدون قيامهم بأي عمل.

وتدير التجربة ريبيكا بانيان، مخرجة الأفلام السويسرية، حيث قررت تطبيقها بعد أن أعجبتها فكرتها، عندما طُرحت خلال نقاش وطني عام 2016 وفشلت آنذاك.

وأوضحت بانيان أن التمويل سيتم جمعه من مصادر خاصة بدلًا من الحكومة، مشيرة إلى أنها ستوثق نتائج مشروعها وتقدمه في فيلم وثائقي.

وكانت فنلندا قدمت سابقًا مشروعًا تجريبيًا لفحص فوائد تجربة الدخل الأساسي العالمي، وسبقتها بذلك الحكومة الإيطالية.