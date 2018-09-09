شبيه زعيم كوريا الشمالية: ضاجعت 100 سيدة بسبب كيم

كشف شبيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كيف مكّنه مظهره من عيش حياة رغيدة مليئة بالمال والنساء.

ويجني الفنان هوارد إكس (38 عامًا)، أموالًا طائلة من انتحال شخصية ديكتاتور كوريا الشمالية في الحفلات الفخمة.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، زعم هوارد أنه ضاجع 100 سيدة؛ بسبب شبهه للزعيم كيم جونغ أون، وقال: “أحظى بشعبية كبيرة، وجميع الفتيات يردن التقاط الصور معي، ومنذ أن بدأت العمل قبل 5 سنوات، حظيت بعشرات النساء”.

ويعمل هوارد، من هونغ كونغ، بانتظام مع الأمريكي دنيس ألين 66 عامًا، شبيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويقول هوارد، الذي رفض الكشف عن اسمه بالكامل؛ خوفًا من التعرض للاغتيال: “إننا ننتحل شخصية أكثر الزعماء جنونًا وبلاهة”.

وأضاف: “يحب الناس رؤيتنا ونحن نحاكي أفعالًا جنسية، كما نجني المال بالترويج للمنتجات، مثل: النظارات الشمسية، والدجاج المقلي”.

ويتقاضى هوارد ما يصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني للظهور في الحفلات؛ كونه يشبه زعيم كوريا الشمالية، ويقول إنه قابل العديد من المشاهير.