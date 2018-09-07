العثور على مقبرة جماعية بها 166 جمجمة في المكسيك (صور)

تم العثور على ما لا يقل عن 166 من الجماجم ومجموعة من بطاقات الهوية في مقبرة جماعية في المكسيك.

وقال المدعي العام خورخي وينكلر إن الجماجم وغيرها من الرفات البشرية استقرت هناك لمدة عامين على الأقل، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتم اكتشاف الجثث في ولاية فيراكروز الشرقية، ولكن لم يتم الكشف عن الموقع الدقيق لأسباب أمنية.

وكثيرًا ما تستخدم عصابات المخدرات المكسيكية الحفر السري للتخلص من ضحاياها، ففي مارس من العام الماضي، تم العثور على 250 جمجمة في مقبرة جماعية في المنطقة.

وقال وينكلير إن المحققين عثروا أيضًا على حوالي 200 قطعة من الملابس و114 بطاقة هوية وأجزاء أخرى في نفس الحفرة.

لكن الباحثين يستخدمون عدد الجماجم للتنبؤ بحجم الضحايا المدفونين هناك، وكانت ولاية فيراكروز مسرحًا للمعارك الدامية بين عصابات زيتاس وخاليسكو.

وعثر المدعون على المقبرة الجماعية بعد أن قام أحد الشهود بالإبلاغ عنها، واستخدم المحققون طائرات بدون طيار وتحقيقات وأجهزة رادار اخترقت الأرض لتحديد مواقع الحفر وبدأت الحفر قبل نحو شهر.

قام أقارب الأشخاص الذين اختفوا في المكسيك بتشكيل مجموعة حملات وقاموا بتمويل عمليات البحث الخاصة بهم.