إعلامي مصري يرتدي قميصًا من الصحف على الهواء مباشرة (فيديو)

ظهر الإعلامي المصري المثير للجدل جابر القرموطي على الهواء مباشرة وهو يرتدي قميصًا من ورق الجرائد.

وأقدم القرموطي على هذه الخطوة لـ”محاكاة وضع الصحافة، وتجسيد مقال بعنوان (ثقوب في ثوب صاحبة الجلالة) للكاتب فروق جويدة الذي انتقد فيه ما وصلت إليه وضع الصحافة في مصر هذه الأيام”.

وجاء في المقال أن الصحافة المصرية “تمر بظروف وأزمات صعبة على كل المستويات ماليًا ومهنيًا لأسباب كثيرة منها مثلًا التداخل بين الإعلانات والمواد التحريرية، ورحيل بعض الكتاب الكبار عن الجرائد وفساد بعض المسؤولين”.

وقال القرموطي إنه “احتار كيف يعبر عن المقال فلم يجد طريقة إلا أن يتخيل وضع الصحافة وسياستها كالقميص الممزق، ولفت إلى أنه 1 أكتوبر المقبل سيشهد تغييرًا في الكوادر الصحفية بالجرائد القومية”.