أرجوحة على ارتفاع 320 مترًا… شاهد أحدث ألعاب الصين الخطيرة (فيديو)

تستعد الصين لافتتاح أحدث ألعابها الخطيرة، وهي أرجوحة شاهقة الارتفاع، من المرجح أن تجذب السياح الباحثين عن الإثارة من جميع أنحاء العالم.

وتقع أرجوحة الجرف على ارتفاع 320 مترًا، وتطل على وادي جبل فوكسي الشهير في مدينة “شينمي” بمقاطعة هينان.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يجلس المستخدم في مقعد الأرجوحة المعلق من عوارض معدنية يتراوح ارتفاعها بين 4 و20 مترًا، كما تتميز الوجهة السياحية بجسر ذو قاعٍ زجاجي تم افتتاحه في شهر يونيو.

ومن المقرر أن تفتتح المجموعة المكونة من 5 أرجوحات يوم السبت المقبل، بعد أن كلّف انشاؤها 5 ملايين يوان (565 ألف جنيه إسترليني).

وسيُطلب من السائحين ارتداء ملابس واقية تتضمن حبل أمان يثبت في العوارض المعدنية، كما سيجري العمال فحوصات الصيانة على جميع المعدات كل يوم.

وستكون الأرجوحة المرعبة متاحة للزوار، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و45 عامًا، كما يشترط أن يكونوا أطول من 120 سم ويزنوا بين 40 و90 كجم.

وقد تم الانتهاء من بناء الأرجوحة يوم الاثنين الماضي، بعد أن تم وضع هيكل خاص من الصلب لجعلها أكثر استقرارًا.