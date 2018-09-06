بالصور.. كيم كاردشيان في البيت الأبيض

أمضت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان عدة ساعات في البيت الأبيض يوم الأربعاء لتسليط الضوء على قضية مجرم مدان تأمل في الإفراج عنه.

وشاركت كارداشيان في مائدة مستديرة مع ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، وسلطت الضوء على حالة كريس يونغ، تاجر مخدرات مجرم تريد أن يفرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عنه.

ومن غير الواضح ما إذا كانت كيم مددت إقامتها في البيت الأبيض للاجتماع بترامب أم لا، ورفض المتحدث باسم الرئيس التعليق، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

من جانبه، قال هوجان جيدلي، نائب السكرتير الصحفي في البيت الأبيض، في بيان: “اليوم في البيت الأبيض، يستضيف أعضاء الإدارة جلسة استماع حول عملية الرأفة، وتركز النقاش بشكل رئيسي على سبل تحسين تلك العملية لضمان أن الحالات جديرة بالحصول على مراجعة عادلة”.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، ساعدت كارداشيان على إطلاق سراح جونسون، وهي جدة تبلغ من العمر 63 عاماً من تينيسي حُكم عليها بالسجن المؤبد في عام 1996 بتهم تتعلق بالمخدرات، وخفف الرئيس ترامب الحكم الصادر بحقها بعد حملة كارداشيان الدؤوبة ضد عقوبتها القاسية والإلزامية.

ويقضي كريس يونغ، تاجر مخدرات يبلغ من العمر 30 عامًا، حكماً بالسجن مدى الحياة في سجن فيدرالي في ليكسينغتون، كنتاكي.