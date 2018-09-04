مسؤول حكومي يفجّر مفاجأة عن الآثار المصرية المحروقة في متحف البرازيل (فيديو)

فجّر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، الدكتور مصطفى وزيري، مفاجأة كبيرة عن الآثار المصرية التي طالها الحريق الذي اندلع في المتحف البرازيلي الوطني، يوم الإثنين.

وقال وزيري، خلال تصريح تلفزيوني، إن الآثار المصرية الموجودة في متحف البرازيل المحترق ليست ملكًا لمصر، مشيرًا إلى أنها تابعة لسلطة الحكومة البرازيلية، حيث إن تلك الآثار تم نقلها قبل مئات السنين، أي قبل صدور قانون الآثار المصري بكثير.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود ما يقرب من 22 مليون قطعة أثرية مصرية في متحف البرازيل المحترق.

وتابع وزيري:”لا يوجد أي متحف في العالم يضم هذا العدد من القطع الأثرية”، مشيرًا إلى أن متحف “اللوفر” الشهير يحتوي على 22 ألف قطعة فقط.

وأوضح أن المتحف المحترق في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، كان يحتوي على 700 قطعة أثرية مصرية فقط، ما بين المعروض والمخزن.

وكان حريق ضخم قد التهم متحف البرازيل الوطني، أمس الإثنين، ما أدى إلى تفحم أكثر من 20 مليون قطعة أثرية داخل المتحف، ضمت حوالي 700 قطعة مصرية متنوعة ونادرة.