“ميدان كارثي” يثير جدلًا وسخرية في الأردن (صور)

أثارت صورة لميدان يقع على جانب الشارع بشكل يعيق السير في منطقة حوارة بمحافظة إربد شمالي الأردن، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت إدارة السير في المحافظة، يوم الثلاثاء، إزالة “الدوار”، كما يطلق على الميدان في الأردن، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إنشائه.

وقال مدير أشغال محافظة إربد، معن الربضي، إن “الدوار جاء بطلب من أهالي حوارة لتخفيف الضغط على دخول صهاريج المياه إلى الأحياء السكنية”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأضاف الربضي أن “اللجنة التي قررت إنشاء هذا الدوار غير كاملة فنيًا، وطُلب منا كأشغال إنشاء هذا الدوار، فطلبنا الاطلاع على المخططات، لكن مع الأسف لم نطلع ولا على أي جزئية من المخططات التي رسمت”.

وشدد الربضي على أنه إذا بقي الدوار بهذه الوضعية سيسبب تداخلًا بالسير، متعهدًا بـ”مخاطبة وزارة الأشغال لحل المشكلة إما بوضع إشارة ضوئية مكان الدوار، أو تغيير مكانه بما يتناسب مع حركة المرور على الشارع”.