بالفيديو.. الاعتداء على مراسل روسي أثناء البث المباشر

تعرض مراسل قناة روسية لاعتداء من أحد المارة خلال ظهوره في بث مباشر من جمهورية دونيتسك الشعبية في مدينة دونباس.

وتعيش الجمهورية المعلنة من طرف واحد، حالة من التوتر بعد مقتل رئيسها، ألكسندر زاخارتشينكو، يوم الجمعة بعملية اغتيال نفذت عن طريق تفجير استهدفه في مقهى وسط مدينة دونيتسك.

وقالت الرئاسة في بيان أصدرته “للأسف، قتل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر زاخارتشينكو، جراء عملية إرهابية، ويجري حاليًا تحديد التفاصيل”.

وقالت الأجهزة الأمنية، إن زاخارتشينكو فارق الحياة إثر تعرضه لإصابة قاتلة في رأسه جراء تفجير هز مقهى ‘سيبار’ وسط المدينة، لافتة إلى أن العملية أسفرت كذلك، عن إصابة وزير المالية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر تيموفييف.