شاهد.. كلب يعيش بدون أنف لهذا السبب

يتم التعرف على كلاب “اللابرادور” بسهولة في الشوارع، حيث يتميز هذا النوع بالآذان المرنة والشعر القصير والوجوه الطويلة.

ولكن “لابرادور بو”، البالغ من العمر 10 سنوات، يتميز بعلامة أخرى تجعله فريدًا من نوعه، حيث تمت إزالة أنفه في عملية إنقاذ للحياة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأخبر الأطباء البيطريون، صاحب الكلب بادي مورل، الذي يعيش في غرب يوركشاير، أنه يحتاج لبتر أنفه بسبب ورم خبيث أصبح ينمو بسرعة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأجرى الكلب العملية والتي تمت بنجاح ومنذ ذلك الحين، نما شعره وشاربه بشكل طبيعي.

وقال صاحب الكلب بادي مورل، لصحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية: “كلابنا الخمسة الأخرى تصرفت بطريقة غريبة بعض الشيء تجاهه في البداية عقب إزالة أنفه، لكنهم سرعان ما اعتادوا على مظهره المتغير”.

وأضاف أنه “كان يشبه سمكة البيرانا، عندما لم يكن هناك فرو على وجهه، وكان الناس في الشارع يشعرون بالرعب منه، والآن نما فروه مرة أخرى، إلا أنهم يعتقدون أنه من سلالة أخرى من الكلاب.

وعبر بادي عن شعوره بالفخر تجاه الكلب “بو”، لأنه مر بمعاناة صعبة، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الحياة بدونه.