غريبة ورائعة.. شاهد أبرز صور مسابقة “الحياة البرية”

كشف متحف التاريخ الطبيعي في لندن عن أول صور مسابقة تصوير الحياة البرية لعام 2018، والتي تتميز بالغرابة والروعة.

ووفقًا لما نشره موقع “نيوزيلاند هيرالد”، من المقرر الإعلان عن الصورة الفائزة في المسابقة في 16 أكتوبر/تشرين الأول، كما سيتم عرض أفضل 100 صورة في المتحف بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول حتى الصيف المقبل.

وقال إيان أوينز مدير العلوم في متحف التاريخ الطبيعي وعضو لجنة التحكيم: “تكشف لنا الصور المشاركة بالمسابقة مدى الشغف بالطبيعة لدى المصورين الموهوبين من مختلف أنحاء العالم، وبالإضافة إلى إبهار زوارنا، آمل أن تساهم تلك الصور المميزة في زيادة الوعي بأنواع الكائنات المهددة بالانقراض أو يهددها التلوث وغيره من العوامل”.

وشارك في المسابقة أكثر من 45 ألف مصور هذا العام، من الهواة والمحترفين من 95 دولة، ليقدموا صورًا مميزة للحياة البرية تتسم بالغرابة الممزوجة بالروعة.

ومن بين الصور، يمكن رؤية سمكة “السارغاسوم” وهي تسبح وسط النفايات في المحيط الهادئ، في لقطة تسلط الضوء على كارثة التلوث التي تهدد الحياة البحرية، وذلك بفضل عدسة المصور الفرنسي غريغ ليكور.

بالإضافة إلى ذلك، التقط المصور البريطاني نيكولاس داير، صورة مخيفة لاثنين من الكلاب البرية، يمسك أحدهما بفمه رأس بابون ينتمي لفصيلة تدعى “رباح شاكما”، وفي صورة أخرى، يمكن رؤية “إغوانا” تقبع في عين أسد بحر نافق، والتي التقطت من قِبل المصور الإيطالي إيمانويلي بيتجي.

ومن بين تلك المجموعة، التقط المصور كريستيان وابل من النمسا، صورة مميزة ليرقة مضيئة تُظهر كيف تنير الطريق وراءها في لقطة نادرة.

يذكر أن ذلك الضوء قد يكون بمثابة تحذير ضد الحيوانات المفترسة، فيما التقطت الصورة في حديقة “شبه الجزيرة النباتية” في تايلاند، المعروفة باسمها التايلاندي “ثونج خاي”.