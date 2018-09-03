الأردن.. موظفون في جامعة “آل البيت” يطردون رئيسها من مكتبه (فيديو)

طرد موظّفون ومدرّسون في جامعة آل البیت في الأردن، يوم الاثنين، رئيس الجامعة الدكتور ضیاء الدین عرفة، خارج مكتبه.

وكان موظّفون ومدرّسون في الجامعة، اقتحموا مكتب الرئيس بعد أن صدر قرار من مجلس أمناء الجامعة بالتجديد للدكتور عرفة لولاية ثانية.

وهتف المحتجون بوجه الرئيس “ارحل ارحل” ومن ثم أخرجوه من مكتبه.

ويُحمّل العاملون بجامعة “آل البيت” ومقرّها مدينة المفرق شرق الأردن الرئيس عرفة، “حالة السوء التي وصلت إليها الجامعة”، وفق ما صرح بعضهم بذلك.