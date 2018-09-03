بعد سجنه ظلمًا 17 عامًا.. أمريكي يطالب تعويضه بمليون دولار

يسعى رجل بريء قضى ظلمًا 17 عامًا في السجن بسبب جريمة لم يرتكبها، للحصول على تعويض يبلغ مليون دولار بعد أن عثرت الشرطة على شبيهه المجرم الحقيقي.

سُجن ريتشارد جونز من مدينة “كانساس سيتي” بتهمة السطو المسلح في عام 1999، وبينما كان في السجن، أخبره سجناء آخرون عدة مرات أنه يشبه مجرم يُعرف باسم ريكي آموس إلى حد كبير، وفي وقت لاحق بعد عدة تحقيقات، تبين أنه لم يكن هناك أي دليل للحمض النووي أو بصمات الأصابع يربط ريتشارد بالجريمة.

ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، أُطلق سراح ريتشارد العام الماضي بعد إعادة التحقيق في الجريمة، وهو الآن يطالب بالحصول على مليون دولار تعويضًا على ما تعرض له من ظلم وسنوات عمره الضائعة.

جدير بالذكر أن ريتشارد 42 عامًا لديه ابنتين، تبلغان 24 و19 عامًا، وسوف يساعد التعويض في تعزيز مستقبلهم أكاديميًا وماديًا، بالإضافة إلى توفير مسكن، وقد قال: “لقد أخذ السجن جزء كبير من حياتي لا أستطيع تعويضه، ولا زلت في مرحلة انتقالية حاليًا، وذلك التعويض يعد أمرًا بسيطًا مقارنة بالمشقة التي تعرضت لها نتيجة سجني ظلمًا لمدة 17 عامًا”.

بالإضافة إلى مدى الشبه الكبير بين الرجلين، يتشابهان أيضًا في الاسم الاول، وقد كشف محامي “ريتشارد” إنهم يأملون في تبرئة ريتشارد رسميًا والحصول على التعويض حتى يتمكن من مواصلة حياته، وذلك حيث حاول سابقًا استئناف قضيته عدة مرات، ولكن دون فائدة.

وحتى الآن، لم تُكشف تفاصيل أخرى عن قضية “ريتشارد جونز” وما إذا كان سيحصل على التعويض أم لا.