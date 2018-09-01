صاحبة صورة حسني مبارك الأخيرة تكشف قصتها

مازالت صورة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، التي تم تداولها على مواقع التواصل ويظهر فيها جالسًا على كرسي بجوار إحدى السيدات، تتصدر المشهد في مصر وتثير حالة من الجدل.

الصورة أظهرت كبر سن مبارك وزيادة وزنه بشكل كبير، إلا أن ما لفت الانتباه أكثر، تلك السيدة الجالسة إلى جواره، وأخذ يتساءل كثيرون عن قصة تلك الصورة، ولماذا يظهر الرئيس المصري الأسبق بعد كل هذه المدة التي اختفى فيها مع تلك السيدة بالتحديد؟.

صاحبة الصورة مع مبارك، تدعى هيلي السعدني، حسمت الجدل بشأن هذا الظهور المفاجئ للرئيس الأسبق، قائلة عبر حسابها الشخصي على تويتر: “أخذت هذه الصورة مع الرئيس مبارك وطُلب مني عدم نشرها، وكان علي أن أحترم رغبتهم في الخصوصية”.

وأضافت السعدني: “لكن الصورة سرقت من هاتفي وتم تسريبها وانتشرت بسرعة دون موافقتي”.

وتابعت: “هذا شيء مؤسف للغاية، بل إنه من العار سرقة صورة من هاتفي والاقتراب منه بهذا الشكل للقيام بهذا الأمر”.

وكان علاء مبارك نجل حسني مبارك قد علق على صورة والده في تغريدة غاضبة عبر حسابه على موقع تويتر، قائلًا: “دليل الهيافة والتفاهة والكبت، جريدة تركت كل مشاكل الناس واجتهدت وتعمقت في البحث عن ثمن كرسي يجلس عليه الرئيس مبارك في إحدى الصور! لن ينصلح الحال طالما هناك صحافة لا تحترم عقول الناس”.