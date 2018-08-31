بالفيديو.. البحرين تستقبل السيسي بموسيقى رأفت الهجان

أثار استقبال ملك البحرين، حمد بن عيسى، للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشكل مختلف خلال تفقد حرس الشرف بعزف المقطوعة الخاصة بمسلسل “رأفت الهجان”، تساؤلات حول المدخل البروتوكولي الذي اعتمد عليه فريق المراسم البحريني.

واستقبل العاهل البحريني أمس الخميس، الرئيس المصري، في مستهل جولة آسيوية، يتبعها بزيارة إلى الصين، وأوزبكستان، تحمل في طياتها ملفات اقتصادية، وسياسية.

والاستقبال الرسمي في البحرين، جاء وفق البروتوكلات المتبعة، حيث بدأ عزف السلام الوطني، ومن ثم بدأ الزعيمان تفقد حرس الشرف، وصاحب ذلك عزف لموسيقى المسلسل المصري “رأفت الهجان”.

ورغم عدم وجود تفسير رسمي لدى الجانب المصري بشأن وجود المقطوعة الموسيقية للمسلسل، إلا أنّ الدكتور شريف رياض، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم في مكتبة الإسكندرية وجد تفسيرًا من جانبه لذلك.

وقال إنّ “مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى البحرين تمت بشكل مختلف كنوع من التقدير لمصر وزعيمها، وهي لا تُخالف الأعراف الدبلوماسية، أو البروتوكولية”.

وأشار رياض خلال تصريحات لـ”إرم نيوز”، إلى “توافق النغمة مع وقع خطوات التفقد، فهي ليست سريعة، ولا بطيئة، ومقطوعة جادة، وليست درامية أو مهينة، بقدر ما هي مرتبطة بشدة بالحس الوطني المصري البطولي، كذلك هي مقطوعة سيمفونية من تأليف المبدع عمر خيرت”.

ومسلسل رأفت الهجان يتحدث عن قصة المصري رفعت الجمال، الذي زرعته المخابرات المصرية في قلب إسرائيل وتمكن من التجسس وإمداد جهاز المخابرات المصري بمعلومات مهمة.