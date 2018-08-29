شاهد.. ثعبان نادر بـ”رأسين” يخالف توقعات مدة بقائه على قيد الحياة

وُلد ثعبان برأسين وجسد واحد في متجر Pet Zone في مدينة بيتستون الأمريكية بولاية بنسلفانيا.

ونشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية صورًا للثعبان الذي كان يتلوى في يد معالجه, ووفقًا للخبراء، فإن ثعبانًا واحدًا من بين 10 ملايين ثعبان مولود برأسين يعيش أسبوعين.

ولكن تغلب الثعبان الذي يطلق عليه اسم Gemini على هذه الصعاب بشكل مذهل، حيث سيبلغ ستة أسابيع من العمر غدًا.

ولوحظ أن كلا الرأسين يحاولان الذهاب في اتجاهات مختلفة، ولكن يبدو أن أحدهما كان أكثر هيمنة.

قال مدير المتجر وليام باميانكو: “كلا الرأسين يأكلان، لقد أكلا خمس مرات – رأسها الأيمن ثلاث مرات والرأس الأيسر مرتين، لذلك يذهبان ذهابًا وإيابًا، وغالبًا فهم يتشاركان في معدة واحدة وقلب واحد وجميع الأعضاء المنتظمة التي تكون في ثعبان طبيعي ولكن برأسين”.

وأضاف: “هناك عقلان لأن الرأسين يعملان بشكل مختلف، حيث يثيران في اتجاه مختلف، ولكن يبدو أن الرأس الأيمن أكثر هيمنة وتسحب الرأس الآخر حيث تريد”.

وأوضح أن ثعبانًا واحدًا فقط من آلاف الثعابين يكون لديه رأسين، فمعظمها تموت في البويضة أو لا تعيش بعد فترة الفقس لأن هناك تشوهًا آخر.

فعادة لا يكون هناك تشوه واحد بحد ذاته، وعادةً ما يكون هناك تشوه أيضًا مع القلب أو الكبد أو الرئتين أيضًا.