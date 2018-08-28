عقب تسمم الآلاف.. العبادي يوجه بحل أزمة المياه في البصرة

وجهت الحكومة العراقية بمعالجة أزمة ملوحة المياه في محافظة البصرة جنوبي البلاد، والتي تسببت بتسمم آلاف المواطنين خلال الأسبوعين الأخيرين.

وزار وفد وزاري المحافظة الغنية بالنفط؛ للوقوف على المشاكل الصحية والبيئية.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة، أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”ضمان الحصة الكافية من الإطلاقات المائية للبصرة (نهري الفرات ودجلة) والتأكيد على مديرية ماء البصرة بإجراء متابعات لنسب الكلور وحسب المناطق التي تشير إلى المستوى المتدني فيها، ومجمعات المياه التي تدار من قبل الأهالي”.

ووجه العبادي بـ”تعزيز العمل بلجان مشتركة بين دوائر الصحة والبلديات والبيئة والجهات ذات الصلة، فيما يخص سحب نماذج من المياه وفحصها ومتابعة نتائجها، وكذلك متابعة منح إجازات محطات التحلية الأهلية غير المرخصة”.

وتعتمد البصرة، في الغالب، على مياه شط العرب لتغذية مشاريع الإسالة، إلا أن نسبة الأملاح الذائبة في المياه بلغت مؤخرًا 7500 tds، بحسب وزارة الموارد المائية، في حين تقول منظمة الصحة العالمية: إن النسبة تصبح غير مقبولة في حال تجاوزت 1200 tds.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين تحدث مسؤولون محليون وسكان عن ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الشرب، وهو ما تسبب بتسجيل الآلاف من حالات التسمم بين السكان.

وتضمنت القرارات الحكومية أيضًا، “إصلاح محطات تحلية المياه، وإصلاح التكسرات في شبكات المياه، وإلزام دوائر المجاري بإيقاف تصريف مياه الصرف الصحي ومياه المجاري غير المعالجة إلى المصادر المائية في المحافظة”.

وأوعز العبادي أيضًا إلى وزارة الدفاع والنقل بتأمين سيارات حوضية لنقل الماء الصالح للشرب للسكان.

وتشهد البصرة احتجاجات شعبية متواصلة على تردي الخدمات العامة، مثل الكهرباء والماء، فضلًا عن قلة فرص العمل.