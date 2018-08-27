للفوز برقم قياسي عالمي.. مراهق باكستاني يخرج عينيه من مكانهما (صور)

أثار مراهق باكستاني الجدل على الإنترنت بعدما اكتسب شهرة واسعة عن طريق تصوير نفسه وهو يُخرج عينيه من مكانهما بشكل غير طبيعي.

ويحاول أحمد خان البالغ من العمر 16 عامًا، الحصول على رقم قياسي عالمي عن طريق إخراج عينيه لأكثر من 15 مليمتر من مكانهما، مشددًا على أن ذلك لا يسبب له أي أذى.

ويظل خان على هذا الوضع الغريب لدقائق، حتى تصبح عينيه باللون الأحمر، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واكتشف أحمد خان من لاهور، عاصمة مقاطعة البنجاب الباكستانية، الموهبة الرائعة لديه منذ عامين.

وقال: “في يوم من الأيام كنت في المنزل أشاهد عرض الرسوم المتحركة الشهير توم وجيري ورأيت عيون “توم” تخرج من مكانها بعد أن ضربه جيري على ظهره، وقمت بالتجربة، وفي البداية، ظننت أنني قد أضعفت عيني ولكن بعد ذلك أدركت أنها لم تسبب أي ضرر لي”.

وبعد قيام الفتى بتجربة الأمر عدة مرات اعتاد على ذلك، فأصبح يفعل هذه الحيلة بكلتا العينين، فاتجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقام خان بإجراء مقابلات مع عدة قنوات تلفزيونية بعد انتشار مقاطع الفيديو الخاصة به، وأصبح مشهورًا في جميع أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من ذلك يخاف الأطفال والفتيات من هذه الموهبة الفريدة، وينتمي الرقم القياسي العالمي الحالي لكيم غودمان من الولايات المتحدة والذي يمكنه إخراج عينه حتى 12 مم.