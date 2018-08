بالفيديو والصور.. ترامب يخطئ في رسم العلم الأمريكي

التقطت الكاميرات صورًا لخطأ فادح ارتكبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أخفق في رسم العلم الأمريكي خلال أحد زياراته إلى مستشفى أطفال بولاية أوهايو الأسبوع الماضي.

وذكر موقع “مشابل” الأمريكي، أن ترامب كان معه زوجته ميلانيا ووزير الصحة إليكس آزار، خلال زيارة قاما بها إلى مستشفى أطفال بولاية أوهايو الأسبوع الماضي.

وقضى ترامب بعض الوقت -خلال الزيارة- مع الأطفال، حيث كانوا يجلسون على طاولة صغيرة ويقومون بالرسم، وبدأ الرئيس الأمريكي بالرسم معهم.

وبدأ ترامب برسم العلم الأمريكي، لكنه أخطأ، وأضاف شريطًا باللون الأزرق إلى العلم الأمريكي، عوضًا عن الخطين الأحمر والأبيض.

وكان ترامب قد توعد مرارًا بعد انتخابه الأشخاص الذين لا يحترمون العلم، وكان يسعى لفرض عقوبات قاسية على الذين يقدمون على حرقه، تشمل السجن والتجريد من الجنسية.

Today, President @realdonaldtrump and @FLOTUS Melania toured the neonatal intensive care unit at Nationwide Children’s Hospital in Columbus, Ohio, learning more about a specialized program to care for babies born into the opioid crisis. Via @ABCWorldNews @DavidMuir pic.twitter.com/tSvhM0D8Z5

— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) August 25, 2018