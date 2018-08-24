طائرة بريطانية تطرد أما ورضيعتها ليلا بسبب جدري الماء

قام طاقم طائرة تابعة لشركة “ايزي جيت” البريطانية، بإنزال أم ورضيعتها على مدرج في مطار بلدة اجاكسيو الفرنسية على الساعة العاشرة ليلا قبل الإقلاع، و السبب أن المضيف شك في إصابة الطفلة بجدري الماء المعدي.

الواقعة نقلها الموقع الفرنسي “لوبروغريه” الفرنسي عن الأم ” سارا بوغيونوفو” ، التي تصف ما عاشته ليلة 13 أغسطس بالكابوس ، عندما كانت متوجهة إلى مدينة ليون مع صغيرتها لويز التي لم تتجاوز 9 أشهر.

تقول سارة أنها حاولت أن تشرح للمضيف الذي طلب منها مغادرة الطائرة، أن ابنتها :”ليست معدية، وأن البثور أصبح عليها قشور مما يعني أن الفيروس لم يعد نشطا”، لكنه أصر على موقفه.

وتضيف أن ما حدث كان في الساعة العاشرة ليلا، و المطار يستعد لإغلاق أبوابه:” لم يكن هناك أحد تقريبا، وكنت وحدي مع ابنتي وحقائبي الكبيرة، وقد بكيت كثيرا”.

وبعد استجواب الموقع لمسؤولين من شركة الطيران كان الجواب :”الركاب المصابون بجدري الماء غير مقبولين على متن الطائرة، فالمصابون بالمرض يمكنهم ذلك بعد 7 أيام بعد آخر بثور، وبتقديم شهادة طبية تؤكد أن حالة المسافر غير معدية ، فسلامة وراحة ركابنا أهم أولوياتنا”.

وجدري الماء هو مرض فيروسي معد، يصيب الجلد والأغشية المخاطية، أي الملتحمة وباطن الفم، ويترافق بحكة شديدة، أهم أعراضه بثور مليئة بسائل، لكنه لا يعتبر خطيرا وأصبح علاجه في المتناول، باستعمال مضادات حيوية ومطهرات خارجية .