“بيبي شارك”… سيدة تشعل الإنترنت بـ”تحدي جديد” يشبه كيكي (فيديو)

أشعلت إنجليزية الإنترنت بدمج رقصة كيكي وبيبي شارك لابتكار رقصة جديدة في فيديو حصل على 3 ملايين مشاهدة.

طلت اشلي والر (23 عامًا) من مدينة هارتلبول البريطانية جسمها باللون الأزرق، ووضعت على رأسها زعنفة ورقية، قبل أن تؤدي رقصتها أمام الكاميرا.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية رقصت أشلي على أغنية الأطفال الشهيرة “بيبي شارك” والتي أشعلت الإنترنت عام 2014، ولكنها أضفت عليها لمسة حديثة من رقصة “كيكي” بالرقص إلى جانب سيارة متحركة.

حصل الفيديو على 3 ملايين مشاهدة، والعديد من التعليقات الإيجابية، فضلًا عن تكرار عشرات من رواد الإنترنت للتحدي الجديد.

وكانت أشلي قد قررت تصوير المقطع لتسلية عائلتها وأصدقائها على فيس بوك، وهي في طريقها لتوصيل البيتزا.

وقالت أشلي: “كنت أوصل البيتزا وذهبت إلى المتجر المجاور لشراء بعض الطلاء، حتى أنني استخدمت طلاء عاديًا وليس مخصصًا للوجه، واستخدمت خطابًا قديمًا لعمل الزعنفة”.

وأضافت: “منذ نشر الفيديو وهاتفي لا يتوقف عن الرنين، وتنهال علي رسائل التشجيع من مشاهدي الفيديو، وأنا لم أتوقع أبدًا أن يثير كل هذه الضجة”.