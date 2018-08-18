بالفيديو.. سقوط مضحك ومهين لوزير الرياضة

يتداول الناشطون الأفارقة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يُظهر سقوطًا مضحكًا ومذلًا في الوقت ذاته لوزير الرياضة والتربية البدنية بجمهورية الكونغو، برازفيل، أثناء إعطائه إشارة انطلاق مباراة كرة قدم.

ووقع السقوط أمام الملأ عقب ركل الوزير ليون الفريد اوبيمبات للكرة، ما أدى إلى سقوطه على الفور فيما ساعده مرافقون عسكريون على النهوض.

وانتشر الفيديو وسط سخرية لاذعة خاصة مع التناقض الصارخ مع وزن الوزير الضخم وطبيعة وظيفته كوزير للرياضة، وكذلك التربية البدنية التي يفترض أنها ستعزز قيم العناية بالأجسام واللياقة والرشاقة بعيدًا عن السمنة وزيادات الأوزان.

وعلّق البعض أنه كان الأولى بألفريد أن يكون وزيرًا للأكل والشرب بدل منصبه الحالي.