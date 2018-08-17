منطاد الملك سلمان الإماراتي ينهي جولته الأوروبية الأولى في بولندا

أنهى منطاد الملك سلمان بن عبد العزيز جولته الأوروبية الأولى في مهرجان مدينة ناونتشوف البولندية الدولي للمناطيد في نسخته الـ 11 بمشاركة عدد كبير من الفرق الأوروبية ومناطيد من أمريكا وأستراليا واليابان.

وحلّق المنطاد، الذي دشنته دولة الإمارات العربية المتحدة باسم العاهل السعودي، بقيادة الكابتن عبد العزيز ناصر المنصوري في المهرجان الذي استمر من الفترة 3 إلى 15 من شهر أغسطس/آب الجاري.

وعبّر المنصوري عن عن اعتزازه وفخره بالطيران عالميًا بمنطاد “يحمل راية التوحيد ورسالة خادم الحرمين الشريفين”، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

من جهته أعرب المدير الفني للمنطاد شهاب المنصوري عن تقديره للجمهور البولندي الذي رحّب بالمشاركة، التي تأتي “ضمن مشاركات الفريق في شتى الاحتفالات الوطنية والثقافية لدول العالم، المتضمنة لكل من بولندا وتتبعها كل من روسيا الاتحادية وإيطاليا استكمالًا إلى المشاركات العربية الدولية التي أطلقها الفريق خلال شهر مارس/آذار الماضي وتضمنه طيران الفريق بالأردن”.

بدوره رحّب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان آدم برونشسكي بالمشاركة المميزة والأوروبية الأولى للمنطاد، مشيدًا بما وصفه بأكبر عمل إنساني وطبي تشهده بولندا من خلال عملية فصل التوأمين البولنديتين التي تم إجراؤها بنجاح في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض مؤخرًا.