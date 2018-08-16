شاهد بالفيديو.. 4 دببة تسطو على شاحنة طعام في ألاسكا

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الدببة تسطو على شاحنة للوجبات السريعة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، رصدت الدبة السوداء الضخمة وأشبالها الثلاثة رائحة الوجبات السريعة اللذيذة في مؤخرة الشاحنة الحمراء خارج فندق “ذا برينسيس أليسكا” في مدينة “أنكوريج” بألاسكا.

وفي الفيديو الذي سجلته سيدتان، يمكن رؤية الدبة الأم وهي تتسلق صندوق الشاحنة، وأشبالها يتبعون خطاها بسرعة، فيصعد الشبل الأول إلى الشاحنة ثم يأتي الشبل الثاني خلفه مباشرة.

وبعد بضع لحظات يدرك الشبل الثالث كيف تسلق أخويه الشاحنة، وينجح في اللحاق بهما في النهاية.

وفي الخلفية يمكن سماع المصورة وهي تقول: “يا إلهي، إنهم يدخلون الشاحنة”، قبل أن ترد السيدة الأخرى: “هذا الرجل (سائق الشاحنة) تنتظره مفاجأة كبيرة”.