بالصور.. مخلوق غامض يظهر على أحد سواحل روسيا

ظهر وحش بحري غامض على الساحل الشرقي لروسيا، وهو ما ترك الأهالي في حيرة.

وفشل السكان المحليون في التعرف على المخلوق الغريب، وناشدوا العلماء التعرف على “العملاق المحير”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وعُثر على المخلوق، جثة ذات رائحة كريهة على ساحل المحيط الهادئ لشبه جزيرة كامتشاتكا بالقرب من قرية باكاشي النائية.

وتفيد تقارير بأن الوحش الطباشيري الملون القبيح، أكبر من 3 رجال وله ذيل وشعر أو فراء.

ولا يمتلك المخلوق البحري رأساً محددة أو عيونًا، وكان ثقيلًا جدًا على السكان لتحريكه، وتكهن البعض أنه بقايا مخلوق بدائي غريب أو أنه ماموث صوفي منقرض.

وتُشير إحدى النظريات إلى أن الوحش يمكن أن يكون “غلوبستر”، وهو مصطلح تمت صياغته في عام 1962 لوصف جثة غامضة ظهرت في تسمانيا.

ويُشبه “الغلوبستر” في البداية الأخطبوط العملاق بينما قد يكون لديه بعض العظام أو اللوامس أو الزعانف أو حتى العيون.

ويعتقد البعض أنه من بقايا الحيتان أو أسماك القرش أو غيرها من الكائنات البحرية التي تآكلت مع مرور الوقت، واتخذت شكلاً غريبًا.

وقال عالم البحار الروسي سيرجي كورنيف، من معهد بحوث المصايد والأوقيانوغرافيا، إنه يعتقد أن وحش كامتشاتكا جزء من حوت.