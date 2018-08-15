في جراحة استغرقت 31 ساعة.. شاهد أصغر شخص يخضع لعملية زراعة وجه (صور)

أصبحت كاتي ستلفيلد 21 عامًا أصغر شخص يخضع لجراحة زراعة الوجه، والتي استغرقت 31 ساعة.

جاءت عملية نقل الوجه بعد 3 سنوات من محاولة “كاتي” الانتحار بإطلاق النار على وجهها ببندقية، مما تركها مشوهة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نُشرت صورة كاتي على غلاف عدد سبتمبر من مجلة ناشونال جيوغرافيك، ما أعطي العالم نظرة حميمة داخل العملية الرائدة، والألم والقوة المصاحبة للخضوع لها.

الاستعداد

على مدى السنوات الثلاث التي مرت بعد الحادث، خضعت كاتي لـ 22 جراحة مختلفة لإعادة بناء وجهها، إلى جانب العديد من إجراءات كسر وتمديد العظام، في محاولة لإعدادها لعملية زرع الوجه.

وكشفت كاتي أنها كانت متحمسة للخضوع للعملية حتى تستأنف عيش حياة طبيعية، ولكن كان أمامها دورة علاج بدني مكثف لمساعدتها على إعادة بناء عضلاتها، حتى تتمكن من عيش حياة طبيعية.

العملية

بعد الانتظار لأكثر من عام على قائمة الزرع، تلقت ستلفيلد أخيرًا وجهها الجديد من أندريا شنايدر، وهي متبرعة ماتت بسبب تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، وقالت كاتي قبل بدء الجراحة: “لقد حصلت على فرصة ثانية في الحياة الآن، وهذه بداية فصل آخر”.

استغرق فريق من الجراحين 31 ساعة لزرع وجه المتبرعة أندريا، بالإضافة إلى قطع من عظامها، على جمجمة كاتي، وبالفعل نجحت الجراحة، رغم أن مهمة الأطباء لم تكتمل.

فمنذ جراحة الزرع، خضعت كاتي لثلاث عمليات جراحية كبرى، وعلاجات إعادة تأهيل واسعة النطاق، وتتعاطي مثبطات مناعية يوميًا ستواظب عليها لبقية حياتها، حتى لا يرفض جسمها الوجه.

والآن يدرس والداها عملية زرع عين لاستعادة بصرها، الأمر الذي يتطلب جراحة كبرى أخرى لاحقًا.

المستقبل

في الوقت الحالي، تركز كاتي على التعافي، وتقول إنها تخطط للالتحاق بالكلية للحصول على مهنة في مجال المشورة، موضحة: “لقد ساعدني الكثير من الناس، والآن أريد أن أساعد الآخرين”.