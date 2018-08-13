سيدة تحبس كلبها في الغسالة وتشغلها لسبب سخيف (فيديو)

أثارت سيدة غضبًا عارمًا بين رواد الإنترنت، بعدما حبست كلبها في غسالة وصورته وهو يدور فيها أثناء تشغيلها لسبب سخيف.

ونشرت تمارو روتمان من الأرجنتين، الفيديو عبر حسابها على “إنستغرام” في محاولة لجمع أكبر عدد ممكن من المتابعين.

وكما هو متوقع، لم يلق الفيديو إعجاب أي شخص، بل أثار غضبًا واسعًا لما فيه من معاملة غير إنسانية للكلب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “مترو” البريطانية، يمكن رؤية كيف يبدو الكلب الصغير مصدومًا ويكافح من أجل الخروج المستحيل.

ويبدو أن تمارو كانت مدركة تمامًا لما تفعله، حيث نشرت الفيديو السخيف تحت عنوان “هل ستصاب بالصدمة؟”، وبمجرد نشره، سارع المعلقون بإدانتها، حيث طالب الكثيرون بمعاقبتها بتهمة سوء معاملة الحيوانات، كما وصفها أحد المستخدمين بـ “الحمقاء”.

وعلى الرغم من أنه يظهر بالفيديو الغسالة وهي تعمل، إلا أن تمارو أكدت أنها لم تشغلها، ثم قامت بحذف حسابها بعد تلقي العديد من الانتقادات، ولكنها سرعان ما أعادته مرة أخرى.

وبالإضافة إلى فعلتها السخيفة، تعجبت تمارو من الانتقادات والتعليقات السلبية، وقالت إنها كانت مزحة بريئة، كما كشفت أنها على الرغم من محاولتها حجب بعض الأشخاص، إلا أنها تلقت عدة رسائل عدوانية وتهديدات بالقتل وحتى الاغتصاب، ما دفعها إلى الاعتذار بشأن ما حدث، وقالت إنها لم تترك كلبها في الغسالة سوى لبضعة ثوان.