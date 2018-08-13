برلمانية تكشف عن نسبة الزواج العرفي بين الطلاب في مصر (فيديو)

كشفت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة وعضو مجلس النواب المصري، عن إحصائية الزواج العرفي المنتشر بين الطلبة والطالبات في مصر، مؤكدة أن نسبته وصلت لـ 25%.

وحذرت نصير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، من عواقب هذه الظاهرة كما وصفتها وقالت إنها بدأت تنتشر بصورة مخيفة في المجتمع المصري الآن.

وقالت نصير إن هذا الزواج فاقد لمقومات الشرعية للزواج الصحيح، والتي تتمثل في الإشهار وموافقة ولي الأمر بعد الإيجاب والقبول.

وعن السبب، قالت النائبة إن المغالاة في المهور، هي سبب انتشار الزواج العرفي بين الطلاب وغض النظر عنه يمثل أمرًا خطيرًا على المجتمع.

وفي وقت سابق قالت نصير إنها تستعد لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان بهدف معاقبة الشاب المتزوج عرفيًا بالحبس لمدة عام.