اكتشاف عدسة استقرت في عين سيدة منذ 28 عامًا (صور)

أصيب أطباء العيون بصدمة عند اكتشاف عدسة عالقة في عين سيدة، بعد أن ظنت أنها فقدتها قبل 28 عامًا.

تعرضت لاعبة تنس الريشة لصدمة في وجهها عندما كانت في الـ 14 من عمرها فقط، وظنت أن العدسة اللاصقة قد سقطت من عينها اليسرى.

بعد 28 عامًا، وفي تحول مذهل للأحداث، اكتشف الأطباء أن العدسة استقرت في جفنها بعد الحادث.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اكتشف الأطباء الحالة النادرة، بعدما اشتكت السيدة التي رفضت الإفصاح عن هويتها لطبيبها من تورم في جفنها العلوي الأيسر، والذي كان يزداد سوءًا لمدة نصف عام تقريبًا.

وبالفعل أجرى أخصائيو العيون سلسلة من الاختبارات على الورم، الذي افترضوا أنه مجرد كيس دهني، لكنهم صُدموا عندما اكتشفوا العدسة اللاصقة سليمة، رغم تحطمها أثناء إزالتها.

وكتب الباحثون في مجلة طبية عن الحالة: “تتميز هذه الحالة بأطول مدة تبقى فيها عدسة مهاجرة إلى الجفن دون اكتشاف، حيث استنتجنا أن العدسة علقت هناك بعد صدمة حدثت قبل 28 عامًا”.