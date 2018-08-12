الكويت تستجيب لحملة ضد تطبيقات ذكية تنتهك الخصوصية

أكد رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، سالم الأذينة، إيقاف عمل تطبيقات الهواتف الذكية المرتبطة بالبحث عن أرقام هواتف مستخدمي شبكات الهواتف المحلية، وذلك بعد مطالبات شعبية بإيقافها لانتهاكها للخصوصية وتسببها في تدمير المجتمع.

وقال الأذينة، في تصريح لصحيفة “القبس” الكويتية، إن “الهيئة ستعلن في بيان رسمي تفاصيل أكثر عن عملية الإيقاف”، ليتم بذلك الاستجابة لحملة النشطاء في السيطرة على هذه التطبيقات التي تساهم في استغلال الأشخاص.

ولاقت تصريحات الأذينة تفاعلاً واسعاً من قبل النشطاء الذين تقدموا إليه بالشكر، من خلال إطلاقهم وسم #سالم_الأذينة_شكرًا، للتعبير عن امتنانهم لسرعة الاستجابة في إيقاف كل تطبيق يؤذي المجتمع، مطالبيه بمتابعة الجهود “لحجب المواقع المخلة بالآداب والألعاب الخطيرة”.

وتعتمد هذه التطبيقات على كشف جميع الأرقام الموجودة في جهاز أحدهم عند قيامه بتنزيل التطبيق، إذ يتم سحب جميع جهات الاتصال ونشرها، ضمن المسميات المختلفة التي يتم حفظها لدى الآخرين، إضافة إلى نشر أرقام سرية لبطاقات مصرفية أو أرقام الحسابات، وعناوين السكن والبريد الإلكتروني.