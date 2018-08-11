بالفيديو.. الرياح العاتية تقتلع سقف محطة قطار في ألمانيا

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تدمير الرياح العاتية لسقف محطة قطار ألمانية.

هبت العاصفة القوية على مدينة مانهايم في ألمانيا حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس، واجتاحت ساحة القطار لتحدث اضرارًا فادحة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال شاهد العيان كريستيان شاوفلبيرغر إن الرياح العاتية بدأت مناثرة فروع الأشجار المتساقطة وغيرها من الحطام، قبل أن تضرب ورشة محطة القطار وتقتلع أجزاء كبيرة من السقف المعدني، وتلقي بها في الهواء.

ومن ثم سقطت الصفائح المعدنية والحطام على السكة الحديد وخلف ورشة الصيانة، وأظهرت التسجيلات اللاحقة المبنى المدمر وأجزاءه المفقودة والمطر ينهمر.

ولحسن الحظ لم يصب أحد رغم المنظر المرعب، ولكن العاصفة الحقت أضرارًا هائلة بالمحطة، وتم تنبيه منظمة الإغاثة الفنية، وإخلاء المبنى.