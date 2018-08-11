بالفيديو والصور.. انطلاق مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن في السعودية

انطلقت فعاليات مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن في السعودية، اليوم السبت، بمشاركة محلية وخارجية كبيرة من ملاك الهجن الذين يتنافسون على جوائز المهرجان المالية الكبيرة التي تضعه في مقدمة مهرجانات سباقات الهجن في العالم.

ويقام المهرجان، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، في ميدان الطائف للهجن، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف مطية من الهجن، من فئات “مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل”، ويستمر على مدى 40 يومًا، تنتهي في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، بتوزيع الجوائز على الفائزين، والتي تبلغ 45 مليون ريال.

وسيشارك ملاك الهجن، والذين قدموا من مختلف مناطق المملكة ومن الإمارات والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، في أشواط سباقات المهرجان التمهيدية والختامية التي تبلغ في مجموعها 658 شوطًا، تبدأ مع الأشواط التنشيطية يليها الإنتاج ثم الماراثون بشوطين وتختتم بالأشواط الختامية للمهرجان.

وأقيم، اليوم السبت، الشوط التنشيطي الأول “الفترة الصباحية” بتنافس عدد كبير من الهجن على المراكز الأولى والبالغ عددها 30 شوطًا.

وفي ختامها أعلنت أسماء الفائزين بالمراكز الأولى بهذه الأشواط بعد تنافس بين المشاركين وتفاعل كبير من محبي رياضة سباق الهجن، الذين تابعوها على النقل التلفزيوني المباشر عبر القناة الرياضية السعودية “KSA SPORTS”، وبمشاركة عدد من القنوات المحلية والخليجية.

وينظم الاتحاد السعودي للهجن فعاليات مصاحبة للمهرجان، وموجهة للعائلات التي تهدف إلى جلب الجماهير بشكل عام ومحبي رياضة الهجن بشكل خاص، مستفيدًا من طقس المدينة المعتدل.

ويقول القائمون على مهرجان ولي العهد للهجن، إنه يهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، كما يهدف أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للسعودية.