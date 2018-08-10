بالفيديو.. برلماني يتقمص شخصية “هتلر” في هذه الدولة

في خطوة احتجاجية على سياسات رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، أقدم نائب في البرلمان الهندي، اليوم الجمعة، على تقمص شخصية السياسي الألماني النازي أدولف هتلر، بملابسه وشاربه الشهير.

وارتدى النائب نارامالي سيفابراساد (67 عامًا) معطفًا بني اللون، يظهر عليه رمز الصليب المعكوف، وذلك تعبيرًا منه عن رفضه لسياسات مودي التي وصفها بأنها تشبه سياسات هتلر.

ونقلت تقارير إخبارية عن سيفابراساد مطالبته لرئيس الوزراء بزيادة الأموال المخصصة لتنمية ولايته أندرا براديش، بعد تراجع مودي عن الوفاء بوعد اتخذه سابقًا، وتعهد فيه بتوفير تمويل إضافي للولاية الواقعة جنوب الهند.

وقال النائب الهندي: “إن ناريندا مودي لم يشعر بما يريده الناس”، مضيفًا “أنه يريد أن يحثه على ألا يكون مثل هتلر”.

بدورها، نفت الحكومة الهندية مزاعم النائب البرلماني.

ويشتهر سيفابراساد بعمله في مجال التمثيل السينمائي، كما تقمص سابقًا شخصية فلاح وراعي ماشية وداعية مسلم وامرأة؛ للتعبير عن قضايا مختلفة.

يشار إلى أن حزب تلوغو ديسام النافذ في المنطقة التي يمثلها سيفابراساد، انسحب، في مارس/ آذار الماضي، من تحالف مع حكومة مودي؛ اعتراضًا على عدم الوفاء بالوعد المذكور.