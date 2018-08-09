ظهور كائن بحري مرعب على أحد شواطئ فيتنام (فيديو)

تنجرف العديد من الكائنات البحرية على الشواطئ بجميع أنحاء العالم، ورغم أن غالبيتها العظمى تنتمي لفصائل معروفة، إلا أنه بين الحين والآخر تظهر كائنات تثير حيرة الخبراء مثلما حدث مع هذا الكائن على أحد شواطئ فيتنام.

حيث انجرف مخلوق بني غامق يتميز بمئات الأطراف على الشاطئ في مقاطعة كين جيانغ بجنوب فيتنام، وترك السكان في حيرة.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، اصطاد مرشد سياحي يدعى “دو نام دو” الكائن الذي يبدو وكأنه آت من فيلم رعب أو خيال علمي، وأخذه إلى السكان المحليين لفحصه.

وفي الفيديو يمكن رؤية الكائن الغامض وهو يتحرك ويتلوى على طاولة خضراء، بينما ينظر المرشد الذي اصطاده باندهاش إلى عشرات المجسات التي تتحرك في اتجاهات مختلفة.

وقال “دو نام دو”: “لا أعرف ما إذا كان حيوانًا أو نباتًا أو أي شيء آخر”.

وحيّر الكائن الغريب السكان المحليين، الذين أشاروا إلى أنه يشبه الوحش، ولكنهم أطلقوا سراحه، وأعادوه إلى المحيط رغم تحذيرات أحد السكان الذي قال: “إنه وحش، وفي يوم من الأيام سيعود من المحيط، وسيكون أكبر بعشر مرات”.