شاهد.. تشييد يخت فخم بطول 164 قدمًا

وثّقت صور قيام فريق عمل متخصص في بناء السفن بتشييد يخت ضخم في هولندا.

وتم التقاط الصور في حوض لبناء السفن بشركة Heesen Yachts في مدينة “أوس” الهولندية، حيث يعمل الفريق بكل جهد لتشييد أحدث سُفنه الفاخرة “Project Aster”.

وتقول صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: إن اليخت في مرحلة التجهيز حاليًا، حيث تتم إضافة طبقة من الجص لجعل إطاره الخارجي مستويًا وناعمًا قبل طلائه بدهان أبيض لامع؛ لإضفاء لمسة نهائية أنيقة عليه.

ويتسع اليخت الضخم الذي يبلغ طوله 164 قدمًا لإقامة 12 ضيفًا، وتزيد مساحته الداخلية على 500 متر مربع، ويقوم بالخدمة فيه طاقم من 9 أفراد.

ويعمل اليخت باثنين من محركات الديزل طراز16V 4000، وسوف تبلغ سرعته القصوى 23 عقدة، ويقطع مسافة 3100 ميل بحري في 11 عقدة.

ويتميز اليخت بتصميم داخلي فاخر للمصمم الإيطالي كريستيانو غاتو، ويتم تنفيذه على يد الخبراء المحترفين في الشركة، ويتكون من 5 أجنحة وغرفة رئيسية على السطح الرئيسي.

ويعد اليخت في مرحلة التشطيب حاليًا، ومن المقرر تسليمه للاستخدام الخاص وللاستئجار في يونيو/حزيران 2019.