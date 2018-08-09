إلغاء مسابقة دولية للفوز بقضاء ليلة في سور الصين العظيم (صور)

ألغى “إير بي إن بي” وهو موقع لتأجير العقارات حول العالم ومقره ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الخميس، مسابقةً دوليةً أعلن عنها الأسبوع الماضي، حيث كان من المقرر أن يحظى الفائزون، بقضاء ليلة على قمة سور الصين العظيم، في مقاطعة “يانكينج” الصينية.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن الموقع ألغى المسابقة، بعدما لاقت هجومًا عنيفًا من قِبل الصينيين، عبر موقع التواصل الاجتماعي، والذين عبّروا عن شعورهم بالقلق حولها، ورأوا أنها تفتقر لاحترام النُّصب الأثري، وقد تتلف معالم القطعة التاريخية.

وكشف مسؤولون في قسم السور في “يانكينج”، في بيان، أنهم لم يُبلَّغوا بتنظيم المسابقة، واتخذوا قرارًا برفضها.

وبدأ “إير بي إن بي” الأسبوع الماضي المسابقة، بدعوة مستخدميه للكتابة عن كسر الحواجز الثقافية، وبناء اتصالات جديدة، حيث كتب عبر موقعه:”سيحصل أربعة فائزين على فرصة قضاء ليلة في غرفة نوم خاصة، بُنيت في برج مراقبة على سور الصين العظيم”.

وأضاف:”الهدف من المسابقة الترويج للثقافة الصينية، وتعزيز السياحة المستدامة”.

ويُدير “إير بي إن بي” مسابقات مماثلة في أماكن أثرية حول العالم، ومن بينها موقع “سراديب الموتى” ويعود للعهد الروماني، ومقره باريس، وموقع “الحاجز المرجاني العظيم” والذي يضم أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، ويقع في أستراليا، وموقع “أستوديوهات آبي رود” التاريخي للتسجيل الموسيقي ويقع في لندن.