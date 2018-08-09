طائرة “زفير إس” تحطم الرقم القياسي لأطول مدة تحليق متواصلة

أعلنت شركة إيرباص عن تحقيقها لرقم قياسي جديد في التحليق المتواصل، مع إكمال طائرتها المعروفة باسم “زفير إس” أول رحلة لها، والتي قدرت مدتها بـ 25 يومًا.

استطاعت الطائرة الرائدة التي تعمل بالطاقة الشمسية، أن تسجل الرقم القياسي العالمي في رحلتها الأولى، بالبقاء في الجو على ارتفاع 23 ألف متر لمدة 25 يومًا و23 ساعة و7 دقائق.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، هبطت الطائرة بأمان، أمس الأربعاء، بعد أن حطمت الرقم القياسي السابق بفارق كبير بلغ أكثر من ثلثي المدة.

كانت طائرة “زفير إس” التي تعمل بالتحكم عن بُعد، قد أقلعت في أول رحلة تجريبية لها من أريزونا في 11 يوليو، وظلت في الجو منذ ذلك الحين.

يذكر أن الرقم القياسي السابق كان من نصيب النموذج الأصلي لطائرة “زفير” في عام 2015، عندما تمكنت من البقاء في الهواء لمدة 14 يومًا.

وكانت الطائرة قد كسرت هذا الرقم القياسي في 25 يوليو، لكن شركة إيرباص اضطرت للانتظار حتى تهبط الطائرة، قبل أن تعلن رسميًا عن هذا الإنجاز.