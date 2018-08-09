بالفيديو.. مغربية تسخر من شقيقتها وهي تغرق

أثار مقطع فيديو نشرته سيدة مغربية على “إنستغرام” غضب الكثير من النشطاء بعد انتشاره بشكل واسع على مختلف مواقع التواصل أمس الأربعاء.

وتظهر السيدة في الفيديو وهي تصور وتسخر من شقيقتها التي تغرق.

ورفضت السيدة إنقاذ شقيقتها، التي كانت تستنجد بها، واعتبرت أنها المسؤولة لأنها تسبح في مكان عميق، ثم تقول لها بسخرية “موتي موتي”.

واستنكر كثيرون هذا الفعل الذي وصفوه بـ”غير الإنساني”، والذي كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة حقيقية في حالة غرق الفتاة.

فيما لم يصدق الكثير من المتصفحين أن الواقعة جدية، واعتبروها مزحة سخيفة من الأختين لرفع نسبة المشاهدات والتعليقات.

ولم يعرف الطريقة التي جرى إنقاذ الفتاة فيها من الغرق.