طيار أمريكي يستعرض مهاراته بقلب مروحية هركليز في الجو (فيديو)

عندما نفكر في الاستعراضات الجوية يخطر إلى بالنا المقاتلات النفاثة والطائرات الخفيفة، ولكن هذا الطيار أراد التميز بأداء الحركات البهلوانية بطائرة عملاقة ظن الكثير أنها لا تصلح لذلك.

استمتعت الحشود في عرض فارنبورو الجوي الأخير برؤية طائرة النقل “هركليز” الضخمة من رولز رويس وهي تؤدي مناورات مذهلة، بما في ذلك حلقة كاملة في الجو.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قاد الطائرة كبير طياري الاختبار “واين روبرتس”، وتم تصوير أدائه الصادم، وهو يحلق بطائرة لوكهيد مارتن، التي يبلغ عرض جناحيها 40 مترًا، أي أكبر من طائرة الركاب 737.

حلق واين بطائرة النقل الضخمة عموديًا إلى الأعلى، قبل أن يقلبها رأسًا على عقب، ويندفع عموديًا إلى الأسفل، تاركًا المتفرجين في حالة من الصدمة والذهول.

ومنذ نشر الفيديو من قِبل شركة “لوكهيد مارتن” على اليوتيوب، أشاد العديد من رواد الإنترنت بمهارة الطيار وإمكانيات الطائرة، حيث قال أحدهم يدعى “ألفا سنتوري”: “مستحيل! هذا الشيء يتحدى قوانين الجاذبية … هل هذا ما يخبئونه عنا في المنطقة 51؟”.

وقال آخر: “لم اعتقد أبدًا أنني سأرى طائرة من طراز C-130 تؤدي حلقة في الجو، كان هذا جنونيًا”.

تدرب واين على عرضه في فارنبورو والذي امتد لـ 8 دقائق، أكثر من 100 مرة في جهاز المحاكاة و10 مرات في طائرة حقيقية قبل أدائه الصاعق في جنوب انجلترا.

يذكر أن هذا الأداء الرائع هو الأخير لواين الذي قاد طائرات هركليز مدة 20 عامًا، ولا شك أنه سيترك بصمة في قلوب المشاهدين، وعشاق العروض الجوية.