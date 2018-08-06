بالفيديو.. موجة الحر تحوّل مذيعًا ألمانيًا إلى مصري بـ”جلابية صعيدية”

حوّلت موجة الحر النادرة التي تشهدها دول أوروبية عدة، مذيع النشرة الجوية في إحدى القنوات الألمانية إلى مصري يرتدي جلابية صعيدية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه المذيع على قناة “آر تي الـ” وهو يشرح كيف اندفعت كتلة هوائية حارة من عمق الصحراء الإفريقية نحو دول أوروبا ما تسبب بموجة حر وصلت فيها درجات الحرارة إلى حد منتصف الأربعينيات في دول مثل البرتغال وإسبانيا.

وامتدت موجة الحر ووصلت إلى فرنسا وشمال إيطاليا ووسط ألمانيا، بسبب بؤرة من الضغط المرتفع تشكلت إلى الشرق من جزر الآزور البرتغالية وامتد تأثيرها في العمق الأوروبي جالبة كتلة حارة مصدرها الصحاري الإفريقية.