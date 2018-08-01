فيديو ساحر.. “الجسر الذهبي” ترفعه “يد الآلهة” في فيتنام

جذب سحر “الجسر الذهبي” منذ افتتاحه في يونيو/حزيران في تلال “با نا” في مدينة دانانغ الفيتنامية السياح من مختلف بقاع العالم، حيث يمتد بشكل مبهر بين التلال، وفوق أياد عملاقة، ترمز إلى رفعه من قبل “أيدي الآلهة”، ليكشف عن مظهر البلاد الخلاب.

وأبهر الجسر رواده، بل امتد سحره ليشغل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبّر مصممه الرئيسي عن فخره به لوكالة “فرانس برس”: “نحن فخورون بأن منتجنا قد شاركه الناس في جميع أنحاء العالم”.

ويبلغ طول الجسر 150 مترًا، ويتغلغل عبر الغابات في أعلى الجبال، التي طورها المستعمرون الفرنسيون كمحطة عام 1919.

وتعتبر منطقة دانانغ في فيتنام اليوم، من المناطق السياحية الرئيسة في العالم، وتضم تلفريك وقرية فرنسية تعود إلى القرون الوسطى، وكذلك قلعة “فو” والحدائق الكاتدرائية المشذبة، ومتحف الشمع الذي يضم مشاهير من العالم.